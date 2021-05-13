Dortmund 4 golle Almanya Kupası'nı aldı

Almanya Kupası final maçında Borussia Dortmund ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçen Dortmund, 28. dakikada Haaland ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikalarına gelindiğinde 45+1'de Sancho bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı, ilk yarı 3-0 sona erdi.İkinci yarıda Dortmund oyunu kontrol altında tutarak skoru korumayı başardı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Leipzig'in çabaları sonuç verdi ve Dani Olmo ile fark ikiye indi. 87'de gol makinası Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.Borussia Dortmund böylelikle 5. kez Almanya Kupası zaferini yaşamış oldu.