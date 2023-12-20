Oklahoma City Thunder forveti Lu Dort, takım arkadaşı Shai Gilgeous-Alexander'ın "tarihin en iyi oyuncularından biri" olabileceğini söyledi.



Gilgeous-Alexander'ın takım arkadaşı Dort, antrenmanda All-Star oyuncuya büyük övgüler yağdırdı:



"Hepiniz şu anda nasıl oynadığını görüyorsunuz. Bence bunu devam ettirebilir ve bu oyunu oynamış en iyi oyunculardan biri olabilir."



Bu sezonun potansiyel MVP adaylarından biri olarak görülen 25 yaşındaki oyuncu, her sene ilerleme kaydettiği ligde geçtiğimiz sezon All-NBA birinci kadrosuna seçilme başarısı göstermişti.



Gilgeous-Alexander, bu sezon maç başına %56 şut isabetiyle 30,7 sayı, 5,7 ribaund, 6,8 asist ve 2,8 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.





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