Dört büyüklerin borcu katlana katlana artıyor!

Liglere verilen milli arada G.Saray'da mali genel kurul, Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı, Trabzonspor'da ise olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonrası 4 büyüklerin borçlarının inanılmaz seviyeye geldiği bir kez daha ortaya çıktı.



Sarı-Kırmızılılar, borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğunu açıkladı. Bordo-Mavililer, borcunun 2 milyar 835 milyon TL olduğunu ifade etti. Siyah-Beyazlılar'da ise borç 5 milyar 752 milyon TL'ye dayanmış durumda...



Fenerbahçe'nin son Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğu belirtilmişti.



ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPILDI



Böylelikle G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 19 milyar 757 milyon TL'ye ulaştı ve 20 milyara dayandı. Ancak dört büyükler transfer yapmaktan bu sezon da kaçınmadı.



G.Saray, Transfermarkt verilerine göre; transfer dönemini 32 milyon 440 bin euro ekside kapattı. F.Bahçe'nin transfer karnesi 13 milyon 710 bin euro eksi verdi. Beşiktaş'ın ise transfer bilançosu eksi 15 milyon 550 bin euro... Son şampiyon Trabzon ise; bu alanda üç büyüklerin çok gerisinde kaldı. Bordo-Mavililer, sadece 13 bin euroluk artı verdi.



4 büyükler transfer sezonunu toplam 61 milyon 687 bin euro eksi vererek tamamladı. 1 milyar 266 milyon TL transfer eksisi verilmiş oldu.



SATIŞLAR OLMAK ZORUNDA



F.Bahçe'de Arda Güler, Osayi, Crespo ve Ferdi Kadıoğlu Avrupa takımlarının gözdesi halinde.



G.Saray'da da Nelsson, Torreira, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, dış transfer piyasanın önemli isimleri arasında yer alıyor.



Beşiktaş'ta ise Gedson ismi ön plana çıkmış durumda.



Trabzon'da Trezeguet ile Al Ahly, Bakasetas ile Wolfsburg yakından ilgileniyor. Bardhi'ye İtalya'dan, Bartra ve Maxi Gomez'e ise İspanya'dan teklifler var. Vitor Hugo ile Peres'in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Kısacası sezon sonunda Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı yaşanabilir.



Borçları 20 milyar TL'ye dayanmış olan 4 büyükler, bu borçları belli bir seviyeye indirmek istiyorsa kadrolarındaki önemli oyuncularını satarak gelir elde etmek zorunda.





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