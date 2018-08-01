'Dört büyükler' transferde frene bastı

UEFA'nın tavizsiz bir şekilde uygulamayı sürdürdüğü Finansal Fair Play (FFP) kriterleri, Türk futbolunun önde gelen kulüplerinin bu sezon transferde yavaşlamasına ve çok daha düşük maliyetli oyunculara yönelmesine neden oldu.Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, transferde bir önceki sezona oranla hem bonservis ile kiralamada hem de ücretlerde çok daha az ödeme yükümlülüklerine girmesi dikkati çekti.Geçmiş dönemlerde yıldız oyuncu transferi yapabilmek için ciddi mali yük altına giren bu kulüpler, bütçe gerçekleşmelerinin UEFA'nın koyduğu sınırlar içinde kalması için yoğun çaba harcıyor.Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetimler, mali yapıyı düzeltebilmek için yoğun bir çalışma içine girerken, Fikret Orman'ın başkanlığını üstlendiği Beşiktaş, son yıllarda yaptığı yüksek rakamlı oyuncu satışlarıyla ön plana çıktı.Yapılan anlaşmalar çerçevesinde UEFA, kulüplerin transferlerini, 'elde ettiği bonservis geliri kadar bonservis ödeyebilir', 'takım bütçesi belli bir rakamı aşamaz' veya 'yıllık gelirine göre belli bir oranda harcama yapabilir' şeklinde kıstaslarla sınırlama altına alıyor.Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına karşın transferde yavaş davranmak durumunda kaldı.Geride kalan sezonun yaz transfer döneminde büyük kadro değişimine giderek 10 oyuncu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, 40 milyon avronun üzerinde bonservis ve kiralama ücreti ödemişti. Galatasaray'ın bu sezon öncesi yaptığı bonservis ödemesi ise 3,3 milyon avro oldu.UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile yaptığı yeni anlaşmayla Avrupa kupalarına katılım hakkını kaybetmekten kurtulan Galatasaray, yeni transferlerinden Muğdat Çelik için bonservis ödemezken, Yuto Nagatomo'nun bonservisi için Inter'e 2,5 milyon avro, Henry Onyekuru'nun kiralanması için de Everton'a 800 bin avro ödeyecek.Bu sezon Nagatomo'ya 2 milyon avro, Onyekuru'ya 1 milyon 200 bin avro garanti ücret verecek olan sarı-kırmızılılar, Muğdat'a ise yıllık 2 milyon lira ödeyecek. Galatasaray, Muğdat Çelik transferiyle uzun bir aradan sonra yerel para birimi üzerinden A takıma oyuncu dahil etmiş oldu.Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 milyon 895 bin avro karşılığı uzatan Galatasaray, bu sözleşmede menajerlik ücretini üstlenmedi.Galatasaray'ın 2,4 milyon avro karşılığında Belçika temsilcisi Standard Liege'e sattığı Luis Pedro Cavanda, gelir elde edilerek bırakılan tek oyuncu durumunda.Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek bir kadro oluşturma çabası içinde olan sarı-kırmızılı takım, ya oyuncu satarak yeni transferler için kendisine imkan oluşturacak ya da kiralama yoluna giderek UEFA'nın çizdiği sınırlar içinde kalmaya çalışacak.Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelerek Umut Nayir, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Enzo Roco'yu kadrosuna dahil eden Beşiktaş, şu ana kadar sadece 250 bin avro bonservis ödemesi yaparken, yüksek bedelli satışlarına ise devam etti.Son dönemde birçok oyuncusunu yüksek rakamlara satan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kaleci Fabricio Ramirez'i 6 milyon avro, Dusko Tosic'i 4,5 milyon avro, Matej Mitrovic'i ise 3,5 milyon avro karşılığı başka takımlara gönderdi.Geride kalan sezon başında Gary Medel, Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Atınç Nukan için 6,7 milyon avro bonservis ile kiralama ücreti veren siyah-beyazlı takım, devre arasında ise Lens'in satın alma opsiyonunu kullanarak 4,1 milyon avro daha ödemişti.Beşiktaş'ta Negredo 4,3 milyon avro, Pepe ise 4,8 milyon avroluk yıllık garanti ücretleri ile dikkati çekiyor.Fenerbahçe, başkanlık koltuğuna Ali Koç'un oturmasının ardından futbolda yeni bir yapılanmaya gitti ve genç oyunculara yöneldi.Sportif direktörlük görevine Damien Comolli, teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun getirildiği sarı-lacivertli takım, Ganalı yıldız oyuncu Andre Ayew'in yanı sıra, gelecek vadeden genç oyuncular Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı.Fenerbahçe'nin, bu oyuncular için bonservis ile kiralama ücreti olarak 6 milyon avro civarında bir yükümlülük altına girdiği belirtildi.Geride kalan sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu dahil eden Fenerbahçe'nin bonservis ve kiralama bedeli 18,5 milyon avro olarak gerçekleşmişti. Sarı-lacivertliler, bu dönemde oyuncu satışından ise 20 milyon avroya yakın bir gelir elde etti.Trabzonspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, içinde bulunulan mali sıkıntıların azaltılması kapsamında takım maliyetini düşürmek için çaba sarf ediyor.Bordo-mavili ekip, yeni sezon öncesi Senegalli oyuncu Zargo Toure ile İranlı futbolcular Majid Hosseini ve Vahid Amiri ile sözleşme imzaladı. Toure ve Hosseini için 350'şer bin avro bonservis veren Trabzonspor, şu ana kadar 700 bin avro harcadı. Amiri için ödenecek miktar ise henüz duyurulmadı.Trabzonspor, yeni sezon öncesi Okay Yokuşlu'nun satışından 6 milyon avro, Fabian Castillo'nun satışından 2 milyon 650 bin avro ve Matus Bero'nun satışından da 940 bin avro gelir elde etti.Geçen sezonun yaz transfer döneminde Juraj Kucka için 5 milyon avro, Burak Yılmaz için 3,5 milyon avro, Jose Sosa için 1 milyon 350 bin avro, Tomas Hubocan için 250 bin avro ve Theo Bongonda için de 200 bin avro bonservis ile kiralama ücretleri ödeyen bordo-mavili takım, devre arasında Sosa'nın satın alma opsiyonunu 3 milyon 400 bin avro karşılığı kullandı.