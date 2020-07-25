Donnarumma: 'Beşinci sıra için savaşıyoruz'

Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma, takımının Avrupa şansı için açıklamalarda bulundu.



"BEŞİNCİ OLMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ"



Gianluigi Donnarumma, Avrupa yarışı ve takımın durumu için; "Takım futbolu oyunuyoruz ve daha kompakt hareket ediyoruz. Atalanta karşısında sadece 1 puan almamız yazık oldu ama her şey yine de yolunda gidiyor. Beşinci olmak istiyoruz. Bunun için savaşacağız. Bunun için iki maçımız kaldı, neler olacağını göreceğiz" dedi.



Donnarumma, bu sezon Milan forması ile 37 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 44 gol görürken, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapattı.



