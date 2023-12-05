Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de güven tazeledi

Konferans Ligi'nde 6 gol yemesine rağmen maçın en iyilerinden olan Dominik Livakovic, Sivasspor karşısında kalesini kapatamadı.
Ancak Hırvat eldivenin yapacağı bir şey yoktu. Manaj döndü ve çok yakından golünü attı. Başarılı eldiven ardından Sivasspor'un yay civarından vurduğu şutlarda iyi yer tuttu.
Hırvat eldiven kurtarışlarıyla Yiğidoların skorda yaklaşmasına izin vermedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 11 karşılaşmaya çıkan Livakovic, bu karşılaşmalarda 9 gol yerken, 6 maçta da kalesini gole kapadı.
Ancak Hırvat eldivenin yapacağı bir şey yoktu. Manaj döndü ve çok yakından golünü attı. Başarılı eldiven ardından Sivasspor'un yay civarından vurduğu şutlarda iyi yer tuttu.
Hırvat eldiven kurtarışlarıyla Yiğidoların skorda yaklaşmasına izin vermedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 11 karşılaşmaya çıkan Livakovic, bu karşılaşmalarda 9 gol yerken, 6 maçta da kalesini gole kapadı.