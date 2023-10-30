Dominik Livakovic'e milli davet

Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dominik Livakovic'e milli davet
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30 Ekim 2023 18:52
Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımı'n da yer aldığı D Grubu'nda Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Livakovic, bu maçlar için aday kadroya davet edildi.

Hırvatistan, grupta 18 Kasım'da Letonya deplasmanına gidecek ardından 21 Kasım'da sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan'ın aday kadrosu şu şekilde:




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