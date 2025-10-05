Domenico Tedesco'dan Fred kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fred ile ilgili kararını verdi.
Tedesco, son haftalarda kesik attığı Fred'i Samsunspor mücadelesinde de ikinci yarıda değerlendirecek.
İsmail'in formayı kapmasının ardından kulübeye geçen Fred, iyileşen Edson Alvarez'in de takıma katılmasıyla arka palana atıldı ancak ikinci yarıda değerlendirilecek.
