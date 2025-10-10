10 Ekim
Domenico Tedesco'dan forvetsiz çözüm planı!

En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de Tedesco, milli arada iki alternatif üzerinde çalıştı. Talisca'yı santrfor oynatmayı planlayan İtalyan hoca, Kerem Aktürkoğlu'nu da uçta değerlendirebilir.

Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan forvetsiz çözüm planı!
Gol yollarında istediği verimi alamayan Fenerbahçe, milli arada farklı taktiksel denemelere sahne oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco, Youssef En-Nesyri'nin istikrarsız performansından rahatsızlığını dile getirirken, hücum hattı için iki yeni formül üzerinde durdu.

TALISCA MI, KEREM Mİ?

Tedesco, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 4-3-2-1 sistemi ya da Kerem Aktürkoğlu'nu uçta görevlendireceği 4-6-0 oyun formatını denedi. İtalyan çalıştırıcı, ekibiyle yapacağı son değerlendirmelerin ardından milli ara sonrası kesin kararını verecek.



OCAK İÇİN DEV FORVET PLANI

Talisca'nın hava toplarındaki üstünlüğü, Kerem'in ise sürati ve dinamizmi teknik ekibin en büyük kozu olacak. Ancak bu çözümler geçici bir plan olarak görülüyor. 

Fenerbahçe yönetimi, ocak transfer döneminde dünya çapında bir santrfor takviyesi için harekete geçecek. Hedefte, Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic ve Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis bulunuyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
