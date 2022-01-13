Domenec Torrent, hücuma el atacak!

Domenec Torrent göreve hızlı bir başlangıç yaptı ama işi çok da kolay değil... Geride kalan 20 haftada sadece 24 gol geldi. Galatasaray, Süper Lig'de sadece 7 takımdan daha fazla gol atabildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Domenec Torrent, hücuma el atacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2022 13:05
Domenev Torrent göreve hızlı bir başlangıç yaptı ama işi çok da kolay değil... Geride kalan 20 haftada sadece 24 gol geldi. Galatasaray, Süper Lig'de sadece 7 takımdan daha fazla gol atabildi. Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde (15.4) Süper Ligin zirvesinde...

Galatasaray 307 şutta 24 gol atarken, buna karşılık lider Trabzonspor 271 şutta 37 gol buldu. Yani sarı- kırmızılılar her 12.7 şutta 1 gol atarken, lider ise her 7.3 şutundan birisinde rakip fileleri havalandırıyor. Galatasaray ayrıca 130 isabetsiz şut ve 77'de engellenmiş şutla Süper Ligin zirvesinde...

İspanyol hocanın öncelikle bu sorunu aşmaya çalışacağı ve hücum varyasyonları üzerinde duracağı ifade edildi.

YENİ YILDIZLAR GETİRECEK

Domenec Torent'in Bayern Münih ve Manchester City altyapılarımdan genç oyuncular getirerek bu sezon başında başlatılan gençleştirme operasyonuna devam edeceği öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.