"Dokuzuncu an" filmi Azerbaycan'da ses getirdi

Azerbaycan Minifutbol Milli Takımı'nın şampiyonluğuna ithafen "Dokuzuncu An" yayınlandı.

Haber; Sporx.com
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'Dokuzuncu an' filmi Azerbaycan'da ses getirdi
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10 Ekim 2022 15:44
Azerbaycan Minifutbol Milli Takımı birkaç ay önce Avrupa'da büyük başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu oldu. Bugünlerde milli takımın, Avrupa şampiyonluğuna ithaf edilen "Dokuzuncu An" filmi sunuldu.

Film geniş bir izleyici kitlesi topladı ve izleyiciler tarafından beğenildi. Tarihinde ilk kez Avrupa mini futbol şampiyonu olan Azerbaycan milli takımının, kardeş ülkeye yaşattığı sevinç duyguları paha biçilemezdi.

Filmin yapılma amacı mini futbol takımının şampiyonluğunu yaşatmak, tarihe kazımak. Ayrıca futbolcuları ve sporcuları gelecekteki müsabakalar için motive etmektir.

Filmin fikir sahibi Serhan İbrahimoğlu, yapım yönetmeni ise Elçin Kasımovdur. 

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