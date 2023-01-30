Doktor raporuyla katıldığı şampiyonada 3. oldu!

İremnur Hatipler, yaşı tutmadığı için doktor raporuyla katıldığı Sümer Koçak 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.



Edirne Şahi Spor Kulübünün 17 yaşındaki sporcusu, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından hafta sonu Konya'da düzenlenen şampiyonaya ailesinden alınan izin ve doktor raporuyla katılabildi.



Genç sporcu, 76 kiloda mindere çıktı ve üçüncü oldu.



Kulüp başkanı Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, İremnur Hatipler'in kendinden yaşça büyük rakipleri karşısında önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.



İremnur Hatipler'in gelecek vadeden bir sporcu olduğunu aktaran Delen, "Sporcumuzun yaşı küçük olduğu için şampiyonaya aile izni ve doktor raporuyla katıldı. Güzel de bir başarı elde etti. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Aynı zamanda sporcumuzun babası olan başantrenörümüz Mustafa Hatipler, yardımcıları Taner Ergül ve Bilal Ersöz'e gayretli çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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