Diyarbakır'da 11 saatin ardından enkazdan 1 kişi çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanının enkazında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra yıkılan binanın enkazından Osman Cengiz adlı kişi çıkarıldı.
Enkazdan yaralı çıkarılan Cengiz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra yıkılan binanın enkazından Osman Cengiz adlı kişi çıkarıldı.
Enkazdan yaralı çıkarılan Cengiz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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