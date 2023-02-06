Diyarbakır'da 11 saatin ardından enkazdan 1 kişi çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik depremden etkilenen Diyarbakır'da, enkazın altında kalan bir vatandaş 11 saatin ardından sağ salim kurtarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Diyarbakır'da 11 saatin ardından enkazdan 1 kişi çıktı
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06 Şubat 2023 16:31
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanının enkazında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra yıkılan binanın enkazından Osman Cengiz adlı kişi çıkarıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan Cengiz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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