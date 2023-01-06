Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Antalyaspor'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin ve futbolcularla bir araya geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibe başarı diledi.



Bakan Çavuşoğlu, "Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Memleketimizin takımına çok güveniyoruz. Her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.



Kulüp başkanı Çetin, ziyaretin anısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Antalyaspor forması ve plaketini hediye etti.



Ziyarette, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, kulübün yönetim kurulu üyeleri, Fraport TAV Antalyaspor teknik heyeti de hazır bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ