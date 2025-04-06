Dirk Kuyt: "Büyük mağlubiyetler yaşamazsan büyük zaferler kazanamazsın"

Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot VA, Cercle Brugge'a 90+5. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Dirk Kuyt açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dirk Kuyt: 'Büyük mağlubiyetler yaşamazsan büyük zaferler kazanamazsın'
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06 Nisan 2025 15:10
Eski Fenerbahçeli oyuncu Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot VA, Cercle Brugge'a 90+5. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından konuşan Dirk Kuyt, "Eğer kazanan biri olmak istiyorsan, büyük kaybetmeyi de bilmelisin. Tüm sezon boyunca asla pes ettiğimiz izlenimini vermedik ve şimdi bir anda bunu yapacak değiliz. Her maçı kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz. Kendimiz için ama aynı zamanda hâlâ bir şeyler için oynayan diğer takımlar için de. Üstelik ben asla pes eden biri değilim. Oyuncularım da öyle.

Küme düşmenin getirdiği o mental darbeyle baş etmek ilk başta çok zordu. Ama hafta ilerledikçe enerjimizin yavaş yavaş geri geldiğini gördüm. Sonuç olarak bu maça yeniden tüm gücümüzle savaşmaya hazır çıktık. Bu, gerçekten takdire şayan." ifadelerini kullandı. 

KÜME DÜŞTÜ

Kuyt'ın ekibi Beerschot VA, Belçika Pro Lig'in normal sezonunu 18 puanla son sırada tamamlamış, grupta kalma turunda çıktıkları iki maçı da kaybetmelerinin ardından küme düşmeleri kesinleşmişti.
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