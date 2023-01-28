Diriliş Gençlerbirliği! Üst üste 2. galibiyet

Gençlerbirliği, Pendikspor'u deplasmanda tek golle mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Diriliş Gençlerbirliği! Üst üste 2. galibiyet
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28 Ocak 2023 21:04
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 15. dakikada penaltıdan Jaime Ayovi kaydetti.

Pendikspor, 3 maç sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan Gençlerbirliği, puanını 13'e yüksletti.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Pendikspor ise Bolu deplasmanında yara sarmaya çalışacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Nurettin Dinçer Demir

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 62 Erhan Kara), Mesut Özdemir (Dk. 62 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 73 Görkem Bitin), Hasan Kılıç, Kappel (Dk. 90 Gökcan Kaya), Regattin, Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Abdullah Durak, Torje (Dk. 66 Enes Keskin), Rodrigues (Dk. 73 Özgür Çek), Mete Kaan Demir (Dk. 66 Gökhan Altıparmak), Rharsalla (Dk. 56 Barış Alıcı), Ayovi (Dk. 73 Doukara)

Gol: Dk. 15 Ayovi (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 56 Alperen Babacan, Dk. 73 Ayovi, Dk. 90+4 Nurullah Aslan (Gençlerbirliği)

 

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