24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-348'
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-064'
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-060'
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
0-254'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
0-08'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
1-064'
24 Eylül
Getafe-Alaves
0-051'
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
1-049'
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
1-045'
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

calendar 24 Eylül 2025 21:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.


Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Szymanski, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.




- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

- Dinamo Zagreb ile 3. randevu

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.

-Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 291. maçı

Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 290 müsabakada 114'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 412 gol gördü.

- "2" numaralı kupada 149. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 148 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 208 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.

- UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 94 müsabakaya çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken, 20 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 136 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 94

 46

 28

 20

 136

 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 290

 114

 62

 114

 397

 412
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 7 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 11 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.