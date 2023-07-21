Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri döndü!

Başakşehir, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Yunan oyuncu, Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giymişti. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sene İngiliz ekibi Hull City'de forma giymişti.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Yunan oyuncu, Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giymişti. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sene İngiliz ekibi Hull City'de forma giymişti.