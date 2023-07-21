Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri döndü!

Başakşehir, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

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Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri döndü!
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21 Temmuz 2023 16:26
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 17:28
Başakşehir, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Yunan oyuncu, Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giymişti. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sene İngiliz ekibi Hull City'de forma giymişti.

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