  •  
    "Takım arkadaşlarım bana kızacak ancak..."
  •  
    İşte Galatasaray kararı; "Şu anda tek problem.."
  •  
    Beşiktaş'tan TRANSFER; 14'lük gol kralını aldılar
  •  
    Damien Comolli getirdi, Ersun Yanal gönderiyor
  •  
    Benfica ve çılgın rakam! Mitroglou da bu listede

Diego Simeone'den olay hareket ve açıklama!

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Juventus'u 2-0 mağlup ettikleri maçta sürpriz bir harekete imza attı. Maç sonu Arjantinli teknik adam konu hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Simeone'den olay hareket ve açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2019 01:51
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 2-0 mağlup eden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, maç esnasında kendinden geçti.

Simeone'nin Atletico Madrid'in golünün ardından yaptığı sevinç gündeme oturdu.

Konu hakkında açıklama yapan Arjantinli teknik adam, "İtiraf ediyorum, güzel bir hareket değil ama o an yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir oyundu ve sert savaştık. Ne hissettiğimi göstermek zorundaydım. Birilerini kırdıysam özür dilerim ama hareketi yürekten yaptım" dedi.

Simeone, "Lazio-Bologna maçında futbolcu olarak da o hareketi yapmıştım. Hareketim kendi taraftarımaydı. Bizim ne kadar büyük bir takım olduğumuzu ifade etmek içindi. Juventus ile ilgisi yoktu" ifadeleriyle sürdürdü.

Maçı da değerlendiren Simeone, "Juventus harika bir takım. İkinci maçta acı çekeceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için