Diego Simeone'den olay hareket ve açıklama!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 2-0 mağlup eden Atletico Madrid'de teknik direktör, maç esnasında kendinden geçti.Simeone'nin Atletico Madrid'in golünün ardından yaptığı sevinç gündeme oturdu.Konu hakkında açıklama yapan Arjantinli teknik adam, "İtiraf ediyorum, güzel bir hareket değil ama o an yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir oyundu ve sert savaştık. Ne hissettiğimi göstermek zorundaydım. Birilerini kırdıysam özür dilerim ama hareketi yürekten yaptım" dedi.Simeone, "Lazio-Bologna maçında futbolcu olarak da o hareketi yapmıştım. Hareketim kendi taraftarımaydı. Bizim ne kadar büyük bir takım olduğumuzu ifade etmek içindi. Juventus ile ilgisi yoktu" ifadeleriyle sürdürdü.Maçı da değerlendiren Simeone, "Juventus harika bir takım. İkinci maçta acı çekeceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.