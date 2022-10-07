Diego Rossi: 'Bizim için harikaydı'

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, AEK Larnaca galibiyeti değerlendirdi.



24 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Bizim için harika bir maçtı. Ne zaman hücum edeceğimizi ve ne zaman pas yapacağımızı biliyorduk. Benim için maçtaki en önemli şey buydu"





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