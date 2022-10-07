Diego Rossi: 'Bizim için harikaydı'

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, AEK Larnaca galibiyeti değerlendirdi.
24 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Bizim için harika bir maçtı. Ne zaman hücum edeceğimizi ve ne zaman pas yapacağımızı biliyorduk. Benim için maçtaki en önemli şey buydu"
24 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Bizim için harika bir maçtı. Ne zaman hücum edeceğimizi ve ne zaman pas yapacağımızı biliyorduk. Benim için maçtaki en önemli şey buydu"
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