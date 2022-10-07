Diego Rossi: "Bizim için harikaydı"

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, AEK Larnaca galibiyetini "Harika" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Rossi: 'Bizim için harikaydı'
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07 Ekim 2022 02:15
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, AEK Larnaca galibiyeti değerlendirdi.

24 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bizim için harika bir maçtı. Ne zaman hücum edeceğimizi ve ne zaman pas yapacağımızı biliyorduk. Benim için maçtaki en önemli şey buydu"

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