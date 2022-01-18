Diego Perotti'nin yeni durağı Cadiz olabilir

Fenerbahçe'deki sakatlığının ardından boşta kalan Diego Perotti'nin yeni adresi Cadiz olabilir.



Arjantin basınında yer alan habere göre; sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcunun özellikle İspanya'dan birkaç kulübün takibinde olduğu, bu ekiplerden transfer için en yakın takımın ise Cadiz olduğu belirtildi.



Hücumda sıkıntılar yaşayan ve kanat takviyesi yapmak isteyen Cadiz'in, Perotti'nin İspanya'da Sevilla'daki performansını referans alarak transferde istekliği olduğu aktarıldı.



Arjantinli futbolcunun, Sevilla'nın ardından Roma ve Fenerbahçe formaları giydiği, sarı-lacivertlilerde 192 dakika oynayıp 3 gol attıktan sonra uzun süreli sakatlandığı hatırlatıldı.





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