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Diego Leon, Manchester United yolcusu!

Manchester United'ın devre arası transfer ettiği Paraguaylı genç yıldız Diego Leon, 1 Temmuz'da resmi olarak takıma katılıyor. 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar sürecek.

calendar 30 Haziran 2025 23:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Diego Leon, Manchester United yolcusu!
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Manchester United'ın devre arası transfer döneminde anlaştığı Cerro Porteno'nun Paraguaylı genç yeteneği Diego Leon, İngiltere'ye gelmeye hazırlanıyor.


Transferin detaylarını aktaran gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, 18 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz Salı günü resmi olarak Kırmızı Şeytanlar'a katılacak.

Paraguay U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Leon'un transferi için Manchester United, ilk etapta 3.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam, oyuncunun performansına bağlı olarak 8 milyon euro'ya kadar çıkabilecek.

Genç orta saha oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılı yazına kadar sürecek.

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