Di Maria'dan geleceğiyle ilgili açıklama!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Angel Di Maria, geleceğiyle ilgili ESPN'ye konuştu.



Di Maria yaptığı açıklamada, "Juventus'da mutluyum. Kulübün bu dönemde bazı sıkıntıları var. Henüz Juventus veya başka bir kulüple görüşmem olmadı. Henüz düşünme aşamasındayım. İlerde ne olacağını göreceğiz." dedi.



"HAYAL GİBİYDİ"



Dünya Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili konuşan Di Maria, "Tüm o anları yaşadığıma inanamadım. Sanki her şey hayalmiş gibiydi. Her şey inanılmazdı." şeklinde konuştu.



"AVRUPA'DA KALMAM LAZIM"



Arjantinli yıldız ayrıca, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli." şeklinde konuştu.





