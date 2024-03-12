Devler Ligi'nde büyük gece: iki çeyrek final bileti daha!

BARCELONA - NAPOLI

MUHTEMEL 11'LER

TEKNİK ADAMLAR NE SÖYLEDİ?

ARSENAL - PORTO

MUHTEMEL 11'LER

BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!

TEKNİK ADAMLAR NE SÖYLEDİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda iki çeyrek finalist daha bu gece belli olacak.Daha önce Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu. Bu gece oynanacak maçlarla birlikte 5 ve 6'ıncı takımlar da netleşecek.İşte gecenin programıİtalya'da karşılıklı gollerle 1-1 biten maçın ardından çeyrek final biletini alan takım Montjuic'te oynanan maçın ardından belli olacak.TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek ve karşılaşmayı Exxen Spor yayınlayacak.: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martinez; Joao Cancelo, Christensen, Gündoğan; Lamine Yamal, Lewandowski, RaphinhaMeret; Di Lorenzo, Östigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, KvaratskheliaBarcelona hem de Napoli'nin performansına bakıldığında, her iki takımın da kendi liglerinde rekabetçi oldukları açıktır. Barcelona, dikkate değer galibiyetler ve bazı beraberliklerle düzgün bir form göstermektedir. Öte yandan Napoli de dirençli olmuş ve güçlü rakiplere karşı rekabet edebilme yeteneklerini sergilemiştir. Barcelona ile Napoli arasındaki İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanmıştır. Önümüzdeki maçta, başta Barcelona'nın hücum gücü olmak üzere, anahtar oyuncularının liderliğinde rakip savunmayı çözmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Sakatların fazlalığına rağmen Barcelona, Napoli'yi mağlup eder."Bu, şu ana kadar sezonun en önemli maçı. Motive olmuş durumdayız ve heyecanlıyız çünkü çeyrek finale ulaşmamızın üzerinden dört yıl geçti. Geçen yıl İtalya Serie A şampiyonu olan büyük bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Umarım Barcelona taraftarları için büyülü bir gece olur.""Biz hazırız. Birkaç gündür detayları çözmeye çalıştık ve çocuklar Barcelona karşısında ellerinden geleni yapmak için çok istekliler. Hala gol yediğimiz doğru. Yavaş ama emin adımlarla işleri sıkılaştırıyoruz. Barcelona'nın net bir kimliği var ve Xavi yaklaşımlarını değiştirmeyeceklerini söylüyor. Birçok seçeneği ve oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Onları kontrol altında tutmalıyız."İlk maçı Galeno'nun son saniye golleriyle kazanan Porto, son 16 turunun en büyük sürprizini yapmak için Kuzey Londra'da sahaya çıkacak. Arsenal ise evinde 1-0'lık dezavantajlı skora karşın taraftarıyla birlikte turu geçmek için çabalayacak.Emirates'te oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak ve TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Jorginho; Saka, Havertz, TrossardDiogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Varela. Nico Gonzalez, Pepe; Francisco Conceiçao, Evanilson, GalenoSon dönemdeki performanslarına bakarak Arsenal ve Porto arasındaki eşleşme zorlu bir mücadeleyi daha bize izletecek gibi duruyor. Arsenal ilk maçta Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ancak hem ligde hem de sezon genelinde etkileyici bir performans sergiliyor. Arsenal'in hücum gücü göz ardı edilmemeli, özellikle de son yüksek skorlu galibiyetleri düşünüldüğünde. Porto, 1-0'ın avantajıyla karşılaşmaya başlayacak bu nedenle Arsenal ilk yarıda daha saldırgan olacaktır. Ev sahibinin ilk yarıdan galibiyete uzanacağını düşünüyorum."İlk maçta yakaladığımızdan daha fazla pozisyon üretmek için bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek. Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi bu, üst düzey takımlarla karşılaşıyoruz. Daha iyi olmamız gerekecek. Umarım taraftarlar desteklerini artırır ve bunu stadımızda hep birlikte yapar, çeyrek finale yükseliriz.""Porto, Londra'ya mücadele etmek, maçı kazanmak ve çeyrek finale çıkmak için geldi. Arsenal'e saygı duyuyoruz ama korkumuz da yok. Maç başladığında her iki tarafta da kalite olacak. Arsenal'de kim oynarsa oynasın, savunmada karşılık vermeye ve hızlıca hücum etmeye hazır olmalıyız."