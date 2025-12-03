03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Dev koreografinin maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin derbi öncesi gerçekleştirdiği ışık şovu ve koreografinin maliyetinin 3 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

calendar 03 Aralık 2025 08:58
Fotoğraf: AA
Dev koreografinin maliyeti belli oldu
Fenerbahçe, kulüp yönetimi ve taraftarların ortak girişimiyle Galatasaray derbisi öncesinde stadyumda gerçekleştirilen görsel şölenin detayları ortaya çıktı.

Her şey Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın "Fenerbahçe ruhunu yansıtan bir koreografi istiyorum" sözleriyle başladı. Başkan Saran'ın talebi sonrası kulüp iletişimcileri ile taraftarlar bir araya gelerek planlama yaptı.

KOREOGRAFİ MALİYETİ: 3 MİLYON tl


Kuzey Tribünü'nde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe', Maraton Tribününde 'Dök bizi sokaklara' yazılı pankartı açılırken, Süper Toto Tribünü'nde ise 'Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara' yazılı pankartın üzerine Lefter ve Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografi açıldı.

Işık oyunlarını da yine iletişim ekibi organize ederken koreografiler 3 milyon TL'ye mal olduğu ortaya çıktı.

IŞIKÇILAR VE TARAFTARLAR BEDAVA ÇALIŞTI

Ancak gerek ışıkcıların gerekse pankartları ve koreografiyi boyayanların Fenerbahçe'den herhangi bir ücret almadığı öğrenildi.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
