Dev koreografinin maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, kulüp yönetimi ve taraftarların ortak girişimiyle Galatasaray derbisi öncesinde stadyumda gerçekleştirilen görsel şölenin detayları ortaya çıktı.
Her şey Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın "Fenerbahçe ruhunu yansıtan bir koreografi istiyorum" sözleriyle başladı. Başkan Saran'ın talebi sonrası kulüp iletişimcileri ile taraftarlar bir araya gelerek planlama yaptı.
KOREOGRAFİ MALİYETİ: 3 MİLYON tl
Kuzey Tribünü'nde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe', Maraton Tribününde 'Dök bizi sokaklara' yazılı pankartı açılırken, Süper Toto Tribünü'nde ise 'Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara' yazılı pankartın üzerine Lefter ve Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografi açıldı.
Işık oyunlarını da yine iletişim ekibi organize ederken koreografiler 3 milyon TL'ye mal olduğu ortaya çıktı.
IŞIKÇILAR VE TARAFTARLAR BEDAVA ÇALIŞTI
Ancak gerek ışıkcıların gerekse pankartları ve koreografiyi boyayanların Fenerbahçe'den herhangi bir ücret almadığı öğrenildi.
Fenerbahçe tribünlerinden dev derbi öncesi koreografi şov! pic.twitter.com/qWG4uX13Pr
— Sporx (@sporx) December 1, 2025