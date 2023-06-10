Dev finalde sakatlık şoku!

Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geldiği maçta İngiliz ekibinde sakatlık şoku yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dev finalde sakatlık şoku!
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10 Haziran 2023 22:41
Son güncelleme 10 Haziran 2023 22:45
Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geldiği maçta İngiliz ekibi adına talihsiz bir an yaşandı.

City'de sakatlanan Kevin De Bruyne, 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın kalan bölümünde İngiliz oyuncu Phil Foden görev aldı. Belçikalı yıldız oyundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kevin De Bruyne 2021 Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya geldikleri maçta da 60. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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