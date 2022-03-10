Derbinin hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Derbinin hakemi açıklandı!
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10 Mart 2022 17:44
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geçen haftaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük, bu hafta ise Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.

Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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