Derbinin hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



Geçen haftaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük, bu hafta ise Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.



Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:



12 Mart Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar



16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka



19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan



13 Mart Pazar:



13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol



16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük



16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



14 Mart Pazartesi:



20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam



20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan





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