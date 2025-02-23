Derbinin ateşini yakıyoruz!

Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi derbi için geri sayım başladı!
Şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olan Kıtalararası Derbi, her zamanki gibi öncesi, sırası ve sonrasıyla Sporx'te yaşanacak.
Bir tarafta Osimhen, bir tarafta En-Nesyri...
Bir tarafta Mertens, bir tarafta Talisca...
Bir tarafta Davinson, bir tarafta Skriniar...
Bir tarafta Barış Alper, bir tarafta Tadic...
Bir tarafta Sara, bir tarafta Dzeko...
Bir tarafta Torreira, bir tarafta Amrabat...
Derbinin ateşini, Sporx içerik ekibi tarafından hazırlanan bu özel video ile yakıyoruz!
Şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olan Kıtalararası Derbi, her zamanki gibi öncesi, sırası ve sonrasıyla Sporx'te yaşanacak.
Bir tarafta Osimhen, bir tarafta En-Nesyri...
Bir tarafta Mertens, bir tarafta Talisca...
Bir tarafta Davinson, bir tarafta Skriniar...
Bir tarafta Barış Alper, bir tarafta Tadic...
Bir tarafta Sara, bir tarafta Dzeko...
Bir tarafta Torreira, bir tarafta Amrabat...
Derbinin ateşini, Sporx içerik ekibi tarafından hazırlanan bu özel video ile yakıyoruz!
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