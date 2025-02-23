Derbinin ateşini yakıyoruz!

Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi derbi için geri sayım başladı!Şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olan Kıtalararası Derbi, her zamanki gibi öncesi, sırası ve sonrasıyla Sporx'te yaşanacak.Derbinin ateşini, Sporx içerik ekibi tarafından hazırlanan bu özel video ile yakıyoruz!