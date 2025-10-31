31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
Augsburg-B. Dortmund
22:30
Getafe-Girona
23:00
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
Sporting CP-Alverca
23:15

Derbide kaleci kapışması! Uğurcan eski takımına karşı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, cumartesi günü takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek. Maçın en dikkat çekici eşleşmesi kalede yaşanacak.

calendar 31 Ekim 2025 09:50 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 09:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan iki takım cumartesi günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. 
 
Lider Galatasaray takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek. Bu maçın en dikkat çeken eşleşmesi kalede yaşanacak. 
 
Sezon başında bordo-mavili kulüpten ayrılıp Galatasaraylı olan Uğurcan Çakır, kariyerinde ilk kez eski takımına rakip olacak.
 
EN İYİLER KARŞI KARŞIYA
 
29 yaşındaki eldiven 10 maçta 5 kez kalesini kapattı, yalnızca 5 gol yedi. Milli file bekçisi yüzde 90'lık kurtarış oranıyla ligin zirvesinde. 
 
Onun Trabzonspor'dan ayrılığı sonrası görevi devralan Andre Onana ise kısa sürede taraftarın güvenini kazandı. 
 
Kamerunlu file bekçisi, 6 maçta 6 gol yerken, 2 karşılaşmada gole geçit vermedi, yüzde 78'lik kurtarış yüzdesiyle en iyi üç kaleci arasına girdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
