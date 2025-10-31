Derbide kaleci kapışması! Uğurcan eski takımına karşı

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan iki takım cumartesi günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
Lider Galatasaray takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek. Bu maçın en dikkat çeken eşleşmesi kalede yaşanacak.
Sezon başında bordo-mavili kulüpten ayrılıp Galatasaraylı olan Uğurcan Çakır, kariyerinde ilk kez eski takımına rakip olacak.
EN İYİLER KARŞI KARŞIYA
29 yaşındaki eldiven 10 maçta 5 kez kalesini kapattı, yalnızca 5 gol yedi. Milli file bekçisi yüzde 90'lık kurtarış oranıyla ligin zirvesinde.
Onun Trabzonspor'dan ayrılığı sonrası görevi devralan Andre Onana ise kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
Kamerunlu file bekçisi, 6 maçta 6 gol yerken, 2 karşılaşmada gole geçit vermedi, yüzde 78'lik kurtarış yüzdesiyle en iyi üç kaleci arasına girdi.