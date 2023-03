Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 95-80 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, etkili oynayan Hayes-Davis'ten bulduğu 10 sayıyla ilk 5 dakikalık bölümü 14-8 önde geçti. Konuk ekipte de Cartwright üçlük atışlarından bulduğu 6 sayıyla Beşiktaş Emlakjet'i bu bölümlerde ayakta tutan isim oldu. Son bölümde de etkili oyununu sürdüren ve farkı iki kez 11 sayılara kadar çıkaran (19-8/25-14) Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-17 üstün tamamladı.



Sarı-lacivertliler ikinci çeyreğin ilk bölümünde, Edwards'ın iyi oyunuyla rakibine 10 sayılık üstünlük kurdu: 32-22. Sonraki dakikalarda Cartwright, Egemen Güven ve Freeman'la peş peşe sayılar bulan siyah-beyazlılar ise bitime 3 dakika kala farkı 4'e kadar düşürmeyi başardı: 35-31. Hayes-Davis ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle toparlanan ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-38 önde gitti.



Üçüncü periyotta her iki ekip de uzak atış ve pota altı oyunlarla karşılıklı sayılar buldu. Usher ve Freeman'ın iyi oyunuyla farkı tekrar 5 sayılara kadar (69-64) düşüren Beşiktaş Emlakjet'e, sarı-lacivertli ekipten Şehmus Hazer ve Hayes-Davis, üçlük atışlarından buldukları sayılarla cevap verdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 72-64 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle geçildi.



Son periyotta Guduric, Motley ve Melih Mahmutoğlu'nun devreye girerek Hayes-Davis'e eşlik ettiği Fenerbahçe Beko, bir ara farkı 19 sayıya (92-73) çıkardığı karşılaşmayı 95-80 kazandı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu



Fenerbahçe Beko: Motley 7, Şehmus Hazer 9, Wilbekin 5, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 30, Tarık Biberovic 7, Jekiri 6, Guduric 7



Beşiktaş Emlakjet: Yiğit Onan 1, Whitehead 5, Usher 22, Freeman 16, Cartwright 14, Ömer Can İlyasoğlu 2, Egemen Güven 4, Burak Can Yıldızlı 6, Samet Yiğitoğlu 2, Sokolowski 8, Okben Ulubay



1. Periyot: 25-17



Devre: 46-38



3. Periyot: 72-64



Beş faulle çıkan: 37.05 Whitehead (Beşiktaş Emlakjet)





