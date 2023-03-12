Depremzede çocukların yüzü sporla gülüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen çocuklara yönelik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sportif etkinlikler gerçekleştiriliyor.



Deprem bölgesinden aileleriyle Kastamonu'da misafir edilen 55 çocuğun 53'ü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün antrenörleri eşliğinde futbol, voleybol ve basketbol antrenmanı yapıyor. Sportif faaliyetlerle depremin çocuklar üzerindeki etkisinin silinmesi amaçlanıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Engin Kaya, AA muhabirine, depremin ardından pek çok ailenin Kastamonu'ya geldiğini anlattı.



Depremzede çocuklara yönelik çalışma başlattıklarını anlatan Kaya, "Spor yapanları, yaptıkları branşlara yönlendirdik. Hiç spor yapmayanlar da vardı, onları da spora yönlendirdik. Aileleriyle tek tek görüştük. Haftada iki gün bir araya geliyoruz. Antrenörlerimizi görevlendirdik. Onlarla futbol, voleybol ve basketbol branşlarında eğitim vermeye başladık. İlerleyen günlerde bu branşlarımızı çoğaltmayı düşünüyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün antrenörleri bu iş için seferber oldu." ifadelerini kullandı.



Çocukların depremin ardından büyük travma yaşadıklarına işaret eden Kaya, "Akıllarındaki kötü görüntüleri silmeye çalışıyoruz. Kısa sürede spor sayesinde normal hayatlarına dönecekler." dedi.



- "İlk geldiğimde basketbol topu yere değdiğinde deprem oluyor sanıyordum"



Adıyaman'dan gelen ve antrenmanlara katılan 15 yaşındaki Muhammet Ali İçli ise depreme uykuda yakalandığını anlatarak, "Deprem sırasında ayakta durmakta zorlanıyorduk. Bir hafta Adıyaman'da kaldım. Burada rahatım iyi, yurtta kalıyorum. 'Eve yerleştirelim' dediler ama kabul etmedik. Ramazandan sonra dönmeyi düşünüyoruz. Buraya ilk geldiğimde basketbol topu yere değdiğinde deprem oluyor sanıyordum. Spor yaparak düzeliyorum." diye konuştu.



Malatya'dan gelen Doğukan Berkgün de antrenmanlarda çok eğlendiklerini dile getirerek, futbol oynadığını kaydetti.



Ahmet Ali Erdoğan da Kahramanmaraş'tan geldiğini belirterek, "Psikolojimiz bozulmuştu, hocalarımız sağ olsun, burayı açtılar. Okula da gidiyorum. Gittikçe psikolojimiz düzelmeye başladı. Burada antrenmanlar yapıyoruz. Yeni arkadaşlar edindim. Kastamonu bizi güzel karşıladı." diye konuştu.





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