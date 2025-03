Depremden sonra kurulan Kahramanmaraş İstiklal'in ilk hedefi 1. Lig

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal'in basketbol şube sorumlusu Hikmet Gümüşer, "Uzun vadede ben Kahramanmaraş'ta Euroleague oynanmasını istiyorum. İnşallah burası Basketbol Süper Ligi'ne yükselsin, orada iddialı bir takım haline gelsin." dedi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra şehrin sportif birleştirici gücü olması hedefiyle kurulan Kahramanmaraş İstiklal, ilk sezonunda sportif istikrarı da yakaladı.



Normal sezon ve play-off elemesindeki 16 maçını kayıpsız geçen Kahramanmaraş temsilcisi, bu sezon ilk yenilgisini Final Grubu birinci maçında Göztepe karşısında aldı. İç sahadaki yenilmezlik ünvanını sürdüren ve kendi evindeki her maçta Kahramanmaraşlıların desteğini yoğun şekilde alan basketbol takımı, Final Grubu sonunda 1. Lig vizesi almak için mücadele edecek.



Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Şube Sorumlusu Hikmet Gümüşer, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta depremden sonra toparlanmanın en önemli parçalarından birinin spor olduğunu söyledi.



Gümüşer, bu doğrultuda hem futbolda hem de basketbolda önemli girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Biz de sene başında önemli bir basketbol oluşumu gerçekleştirdik. Güzel bir kadro kurduk, ilk deneyimimizdi ama doğru isimlerle çalıştık. Maçları kazandıkça da motivasyonumuz arttı. Şehirdeki en önemli şeylerden bir tanesi Kahramanmaraşlıların bizi desteklemesi oldu. Her maçımızda hemen hemen dolu seyirciyle beraber oynadık ve seyirci adeta bir altıncı kuvvet gibi bizi destekledi. Dolayısıyla biz şu an evimizde hiç maç kaybetmedik." dedi.



Hedeflerinin ilk etapta 1. Lig'e yükselmek olduğunu kaydeden Gümüşer, Final Grubu'ndaki ilk maçlarında karşılaştıkları Göztepe ile her zaman keyifli mücadeleler yaptıklarını söyledi.



Gümüşer, Göztepelilerin kendilerini her zaman centilmence karşıladığını ve aralarında güzel bir diyalog oluştuğunu belirterek, Final Grubu'nda iki takımın 1. Lig vizesi almasını istediğini kaydetti.



Uzun vadede hedef Avrupa Ligi'ne ev sahipliği



Kısa vadede 1. Lig'e yükselmek istediklerini kaydeden Gümüşer, şöyle konuştu:



"Uzun vadede ben Kahramanmaraş'ta Euroleague (Avrupa Ligi) oynanmasını istiyorum. İnşallah burası Basketbol Süper Ligi'ne yükselsin, orada iddialı bir takım haline gelsin. Uluslararası takımlar Kahramanmaraş'a konuk olsunlar, şehrimizi tanısınlar. Kahramanmaraş hem endüstrisiyle hem turizmiyle hem gastronomisiyle çok meşhur, çok ünlü bir yer."



Gümüşer, Kahramanmaraş'ın kalkındığını, çok güzel yerlere gittiğini bildirerek, şunları kaydetti:



"Kahramanmaraş'ta büyük bir sanayi var. Bu sanayinin de ikinci kuşak dönüşümünü şu anda yaşıyoruz ve şehre gerçekten okumuş, biraz daha entelektüel kesim akın akın geliyor. Kahramanmaraş güçleniyor, büyüyor, gelişiyor. Ben şehrimizin isminin en güzel mecralarda, en güzel şekilde duyulmasını çok istiyorum. Bundan 2 yıl kadar önce bizler çok acılar yaşadık, çok üzüntüler yaşadık. İnşallah bunların telafisini yaşayacağız. Bu asrın en büyük depremini, en büyük felaketinin yaralarını halkımıza zaferler armağan ederek unutturmaya çalışacağız."



Kahramanmaraş İstiklal, Final Grubu'ndaki ikinci maçını 6 Nisan Pazar günü Ada Yem Uşak Basketbol ile yapacak.