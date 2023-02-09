Depremden etkilenen illerden 28 bin 44 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Depremden etkilenen illerden 28 bin 44 kişi tahliye edildi
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09 Şubat 2023 14:34
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlerin barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için bulundukları illerde jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturulduğu anımsatıldı.

Başvuranların tahliye alanlarına en uygun vasıtalarla ulaştırıldığı bildirilen açıklamada, saat 11.38 itibarıyla kara yolu ve demir yolu aracılığıyla 4 bin 607, hava yolu aracılığıyla 23 bin 437 olmak üzere 28 bin 44 kişinin afet bölgesinden tahliye edildiği bildirildi.

Tahliye olanların gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyenlerin çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki tahliye noktalarına başvuruları halinde barınma noktalarına yönlendirildiği ifade edildi.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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