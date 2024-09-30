Deplasman kralı Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında hata yapmayarak, 3 puanı elde etti. Kritik galibiyeti getiren goller Tadic ve Thalisson (k.k) ile geldi, deplasmandaki yenilmezlik serisi 23 maça yükseldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Deplasman kralı Fenerbahçe!
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30 Eylül 2024 10:03
Trendyol Süper Lig'de 7. haftada Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-0'lık galibiyetle 3 puanı kaptı.

Sarı-lacivertliler, geçen haftaki Galatasaray yenilgisi sonrası hem yaralarını sardı hem de ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. İlk yarıda sessiz kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda sevindi. Galibiyeti getiren goller Tadi ve Thalisson (k.k) ile geldi. Böylece Fenerbahçe aradığı huzuru yine deplasmanda buldu. Sarı-lacivertli takım deplasmanda üst üste 23. maçını kaybetmedi.

19'UNCU GALİBİYET

Deplasmandaki yenilmezlik serisinde Fenerbahçe 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler dış sahadaki son mağlubiyetini Jorge Jesus idaresinde 2022-23 sezonunda, 37. haftada 4 Mayıs 2023'te Galatasaray karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı. Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik süresi 16 aya yükselmiş oldu. İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile deplasman yenilgisi gelmedi. 

 
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