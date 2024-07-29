Denver Nuggets'ın, LA Clippers'tan takaslanan ve Utah Jazz ile buy-out işlemi yapan Russell Westbrook ile sözleşme imzalama konusunda anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, iki yıllık sözleşmenin 6.8 milyon dolar değerinde olduğunu ve ikinci sezon için bir oyuncu opsiyonu içerdiğini belirtti.



Son iki sezonun bir kısmını Clippers'ta geçiren Westbrook, Clippers ve Jazz arasındaki imza ve takas anlaşmasının bir parçasıydı.



Jazz, 2024-25 sezonu için yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki oyuncu opsiyonunu kullanmış olan Westbrook'u serbest bırakmıştı.



2019'dan bu yana beşinci kez takas edilen Westbrook'un, eski bir lig MVP'si olarak bu alanda rekora ulaştığı kaydedildi.



Westbrook, Los Angeles'taki son sezonunda 68 maçta kariyerinin en düşük ortalaması olan 11,1 sayı ve 4,5 asist üretmişti.





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