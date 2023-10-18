Denver Nuggets genel menajeri Calvin Booth, Bruce Brown'ın ayrılmasının "büyük bir kayıp" olduğu fikrine pek katılmadığını öne sürdü.



Geçtğimiz yaz döneminde Brown'ın takımdan ayrılışını çoğu kişi "büyük bir kayıp" olarak nitelendirse de, Booth öyle düşünmediğini söyledi.



Booth, ikinci yıl oyuncusu Peyton Watson'ın bu sezon büyük bir çıkış yakalamasını beklediğini, ve farklı şekillerde de olsa Brown'ın yerini almaya hazır olduğuna inandığını belirtti:



"Bu takımlardan bazıları Bruce'u almaya acayip istekliydi. Ama ne istediğinize dikkat etmeniz lazım. Peyton daha fizikli, daha uzun ve daha atletik. Daha iyi savunma yapıyor ve daha iyi de pasör.



Yalnızca tecrübesi yok ve hücumda henüz o kadar iyi değil, fakat bizim takımda hücumdan çok savunmaya ihtiyacımız var."



Brown geçtiğimiz yaz Indiana Pacers'la iki yıllığı 45 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



