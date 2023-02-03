Denver Nuggets guardı Bones Hyland'ın Nuggets koçlarıyla sürtüşme yaşadığı ve Minnesota Timberwolves ile Charlotte Hornets'ın kendisiyle ilgilendiği iddia edildi.



TNT'den Chris Haynes, Hyland'ın daha büyük bir rol talep ettiği için Nuggets koçluk ekibiyle sürtüşme yaşadığını, ancak Denver'ın Hyland'ın savunma tarafında ortaya koydukları konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi.



Denver ekibinin, Hyland'ı draft etmiş olan eski basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly'ye karşı, geçtiğimiz yaz kendilerini Wolves'a başkanlık yapmak üzere terk etmesinden ötürü bir miktar kırgınlığı olduğu öne sürüldü.



Hyland ile ilgilenen bir diğer ekip Charlotte'ın da, kadroyu LaMelo Ball'un çevresinde daha genç oyuncularla yeniden kurmak isteyeceği düşünülüyor.





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