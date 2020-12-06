Denizlispor'da 'Hatırla' tviti için açıklama

Denizlispor'da hafta içerisinde sosyal medya hesabından 'hatırla' notu düşerek 15 yıl önceki olaylı maçın özet görüntülerini paylaşırken gelen tepkiler üzerine yeşil-siyahlılar paylaşımı kaldırmıştı.Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Fenerbahçe karşılaşması öncesi tansiyonu düşürecek açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe ile kardeş kulüp olduklarını söyledi.Beyaz TV'de yayımlanan 'Beyaz Futbol' adlı spor programına telefonla bağlanan Başkan Ali Çetin, "Pişman olacak bir şey yapmadık, bir yanlış anlaşılma var. Art niyet olmayan bir paylaşımdı. Benim bilgim dahilinde değildi, özür dilenecek bir durum da yok. Arkadaşlarımız kötü bir şey yapmadı. Her iki camiadan da tepki gelince kardeş kulübümüzle karşı karşıya gelmemek için kaldırdık" dedi.Ali Koç ile konu hakkında konuşup konuşmadıkları sorusu üzerine Ali Çetin, "Ali ağabey (Koç) ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Özellikle Ali ağabey diyorum, Biz zaten haftanın belirli günleri Ali Ağabey ile görüşüyoruz. Video da laf gelişi konuşuldu. Biz zaten konuşmadan önce paylaşımı çoktan kaldırmıştık. İki camiayı karşı karşıya getirmeyin" sözlerini kullandı