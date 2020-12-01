Denizlispor'da Fenerbahçe mesaisi

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da Fenerbahçe mesaisi
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01 Aralık 2020 15:59
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çalıştı. 

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.



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