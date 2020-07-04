Denizlispor'da ayrılık: Bülent Uygun

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrıldığı açıklandı

Haber; Sporx.com
Denizlispor'da ayrılık: Bülent Uygun
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04 Temmuz 2020 14:48
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirildiği bildirildi.

Uygun'a ve ekibine kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Bu sezon Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başlayan Yukatel Denizlispor'da Uygun'dan önce Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek görev yapmıştı.

Bülent Uygun yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan toplamıştı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 "Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"


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