Denizlispor'da ayrılık: Bülent Uygun

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;







Bülent Uygun, Denizlispor 🟢⚫



🗓134 gün, 8 maç



✅2 Galibiyet

✳2 Beraberlik

❎4 Mağlubiyet pic.twitter.com/ViNvAePNEF



— Sporx (@sporx) July 4, 2020

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirildiği bildirildi.Uygun'a ve ekibine kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.Bu sezon Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başlayan Yukatel Denizlispor'da Uygun'dan önce Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek görev yapmıştı.Bülent Uygun yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan toplamıştı."Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"