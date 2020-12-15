Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı açıkladı

Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı açıkladı
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15 Aralık 2020 12:14
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil - siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyah kulüp, 48 yaşındaki teknik adam ile imzaların atıldığını duyurdu.

Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştırmıştı. Öte yandan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'de altyapı sorumlusu olarak gündeme gelmişti.





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