Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil - siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.Yeşil-siyah kulüp, 48 yaşındaki teknik adam ile imzaların atıldığını duyurdu.Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştırmıştı. Öte yandan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'de altyapı sorumlusu olarak gündeme gelmişti.