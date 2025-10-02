02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Denizlispor'un borcu 625 milyon TL

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un borcu 625 milyon TL olarak açıklandı. Başkan Süleyman Urkay, kulübün yeniden ayağa kalkabileceğini belirtti, tüzükte yapılan değişikliklerle artık her yönetimin kendi borcundan sorumlu olacağını duyurdu.

Denizlispor'un borcu 625 milyon TL
Bölsegel Amatör Lig'e düşen Ege futbolunun köklü kulübü Denizlispor'un borcu 625 milyon TL olarak açıklandı.
 
Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde kulüpte yaşanan son gelişmelerle ilgili toplantı düzenledi.
 
Başkan Urkay projelerinden ve vizyonlarından bahsettiği basın toplantısında kulübün toplam 625 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Yıllar önce kulübün kötü yönetildiğiyle ilgili defalarca uyarı yaptığını belirten Urkay, "Bu şehrin potansiyeli kulübün eski günlerine dönmesi için yeter" dedi.
 
Süleyman Urkay, "Denizli'yi Denizli yapan en önemli değerlerinden biri Denizlispor'dur. Denizlispor amatöre düşünce ben tekrar Denizlispor'a sahip çıkılması duygusuyla bir grup arkadaşla birlikte yönetime aday olduk. Ben bu şehrin potansiyeline çok inanıyorum. Denizli'nin potansiyeli Denizlispor'un borçlarını kapatmaya da Denizlispor'un eski günlerine tekrar geri dönmesine yeter. Mesele bir plan dahilinde sürecin ileriye götürülmesidir. Benim inancım tam ve hiç bir kaygı duymuyorum" açıklamasını yaptı.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DEVRİMİ
 
Geçen hafta tüzük kongresi yaparak bundan sonra gelecek tüm yönetimleri dönemlerindeki borçtan sorumlu tutan yeşil-siyahlılarda Başkan Urkay, tüzük değişikliği ile radikal kararlar alındığının altını çizerek, "Bundan böyle kulübün bir yılı için tahmini bir bütçe belirlenecek. Başkanlık yapacak olan yönetimin bu bütçeyi kulübün hesabına yatırması zorunlu olacak. Böylelikle olası yönetim değişikliklerinde başkanlık sonrası bütçe arayışı ve belirsizlik de ortadan kalkmış olacak" dedi. Urkay yeni sezonda kadro yetersizliğinden dolayı akademi liglerinde yer alamayacaklarını da açıkladı.
