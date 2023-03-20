Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Altaş Denizlispor gülmeyi unuttu. Bu sonuçla üst üste 4'üncü maçından da 3 puan çıkaramayan yeşil-siyahlılar kümede kalma yolunda yine umut tüketti.



Son olarak Beyçimento Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1'le geçen Denizlispor, Sakaryaspor, Erzurumspor FK ve Pendikspor müsabakalarını kaybedip, Gençlerbirliği ile Ankara'da berabere kaldı. Sıralamada 17 puanla 18'inci olan Ege ekibinde teknik patron Giray Bulak lige tutunacaklarını ifade etti.

Pendikspor'a karşı iştahlı ve tempolu bir oyun ortaya koyduklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Oyunu dar alana çekerek, rakibe alan bırakmadan, pasa yönelik bir oyun sergiledik. Top kazandık ama final paslarını veremediğimizden pozisyon üretemedik. Biz dirençli bir takımız. Bu tempoda, bu iştahla oynarsak ligde kalırız" ifadelerini kullandı.

Bulak, dar bir kadroyla mücadele ettiklerini de sözlerine ekleyip, "Kadroları geniş takımlara karşı değişiklik yapamadığımızda zorlanıyoruz. Aynı kadrolarla oynamak durumunda kalıyoruz" dedi.