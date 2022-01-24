Denizlispor Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tekke ile yolları ayırma kararı verildiği kaydedildi.



Açıklamada, Fatih Tekke ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.



Teknik direktörlük görevine 8 Kasım 2021'de getirilen Tekke yönetimindeki Denizlispor, çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Tekke yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 6 kez de mağlup oldu.





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