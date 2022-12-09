Denizlispor'dan şirketleşmek için ikinci kongre

Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Altaş Denizlispor, kulübün şirketleşmesi çalışmalarında ikinci aşamayı da tamamladı. Denizlispor'un şirketleşmek için olağanüstü genel kurul toplantısı, tüzüğünün 7'nci maddesi hükümleri doğrultusunda EGS Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Kongrede tüzükte yer alan 6, 7 ve 8'inci madde, "Denizlispor Kulübü Derneği'nin kurucusu ve hakim ortağı olduğu, Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının değerlendirilmesi, aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak, genel kurul öncesi kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketine devredilmesi, şirket ile derneğin arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması için mevcut Denizlispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" oy çokluğuyla kabul edildi.

Denizlispor, şirketleşmek için geçen ay ilk kongreyi yapmıştı.

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