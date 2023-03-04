Denizlispor'dan 3 genç takviyesi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, altyapısından yetişen 3 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen Samet Emre Gündüz ile 3.5 yıllık, Emre Çirkin ve Şerefhan Sağlık ile 4.5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Üç oyuncumuza hoşgeldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.



RAKİP SAKARYASPOR



Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor yarın sahasında Play-Off mücadelesi veren Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.



Karşılaşmanın stat gelirleri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Maçın biletleri loca önü 100, VIP tribün 50, B-D üst 40, A-E alt 35, A-E alt 30, maraton-açık 25 ve misafir seyirci 30 TL'den satışa çıktı. Denizlispor'da sakatlıkları süren Mayi, Oğuz ve Gökhan maçta görev alamayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ