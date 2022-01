Denizlispor'da gündem transfer yasağı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, transfer yasağını kaldırmak için borçlu oldukları yerli oyuncularla anlaşma sağladıklarını, yabancı oyuncularla ise görüşmeyi sürdürdüklerini belirtirken, teknik direktörü Mesut Bakkal ise bu dönemde taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.



Kulüp başkanı Mehmet Uz ile teknik direktör Mesut Bakkal, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Mehmet Uz, yeni teknik direktöri Mesut Bakkal'a güvendiklerini, sezon sonunda takımı hedefe ulaştıracağına inandıklarını aktardı.



Ligde bulundukları konumdan bir an önce kurtulup, üst sıralara tırmanmak için maddi manevi tüm fedakarlıkları yaptıklarını aktaran Uz, "Üst üste yaşanılan sakatlıklar, koronavirüs vakaları ve maçlarımızdaki bariz hakem hataları, puan olarak istediğimiz yerlerde olmamızı engelledi. Öncelikle bu sezon ligde kalıp, gelecek sezon yeni hedeflerle yolumuza devam etmek istediğimizi bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.



Mali sorunları çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Uz, şunları söyledi:



"Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, transfer yasağı çerçevesindeki yerli oyuncularla görüşmeler yapılmış ve bu oyuncularla anlaşma sağlanmıştır. Şu anda yabancı futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu oyuncularla da anlaşma sağlayarak, kulübümüzün geleceğini olumsuz etkileyecek bu sorunu çözmeye çalışacağız. Şu anda oyuncularımıza tüm prim alacakları ödenmiştir. Sadece maaşlar konusunda 2 ay gibi bir süre geriden gidiyoruz."



Bakkal: "Denizli varsa gerisi teferruattır"



Teknik direktör Mesut Bakkal, Denizli'ye tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.



Takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için kolları sıvadıklarını anlatan Bakkal, "Şu anda Denizlispor'un geldiği noktada, tercih etmek, ayırt etmek gibi düşüncelerim olmadığı gibi, buraya seve seve ve inanarak geldim. Denizlispor varsa, Denizli şehri varsa, benim için gerisi teferruattır. Süper Lig'de kalmak isteyen, 1. Lig'de yarışmak isteyen kulüplerin tekliflerine rağmen, kulübümün zor günündeki bu teklifine 'Hayır' diyemezdim. Kendime, ekibime, futbolcularıma, Denizli'nin futbol kültürüne inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yeşil-siyahlı ekibi kariyeri için risk görenlerin olduğunu ileri süren Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu an bunları değil, Denizli kentini düşünme zamanıydı. Ben üstüme düşeni yaptım, yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımızdan aynı şeyi bekliyorum. Futbolcularımıza her maçın son dakikasına kadar destek olmalarını rica ediyorum. Sadece sonuçlara değil, 90 dakika boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp çalışmadığına bakmasını rica ediyorum. Uyanık olduğumuz her dakikayı, enerjimizi, bilgimizi, Denizlispor'u ligde tutmak için harcayacağız. Kadromuz bu ve transfer yapma şansımız yok. Taraftarımız yanımızda durmazsa, başarılı olma şansımız çok ama çok azalır. Desteğe, sahip çıkılmaya ihtiyacımız var. Fikstür zor. Rakiplerimize gidiyoruz, puanımız belli ama üst üste 2-3 galibiyet bizi farklı yerlere taşıyacaktır. Son maçın son dakikasına kadar vazgeçmeyeceğiz."





