Denizlispor 3. Lig'e düştü

TFF 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor, İskenderunspor'a 3-0 yenilerek bitime iki hafta kala küme düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Denizlispor 3. Lig'e düştü
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21 Nisan 2024 17:58
Son güncelleme 21 Nisan 2024 18:04
Profesyonel liglerde 1966-1967'den bu yana mücadelesini sürdüren Denizlispor, sadece en üst 3 ligde yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor'a 3-0 yenilen Denizli temsilcisi bitime 2 hafta kala 2. Lig'den düştü. Yeşil-siyahlı ekip, gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer alacak.

2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

AKHİSAR DA BAL'A DÜŞTÜ!

Süper Lig'de bir dönem mücadele eden ve müzesinde Türkiye Kupası ile Süper Kupa bulunduran Akhisarspor da Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü.

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