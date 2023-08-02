Deniz Undav, Stuttgart'a transfer oluyor!

İngilte Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Deniz Undav, Bundesliga takımlarından Stuttgart'a kiralanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Deniz Undav, Stuttgart'a transfer oluyor!
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02 Ağustos 2023 14:50
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav Stuttgart'a transfer oluyor.

27 yaşındaki futbolcu Alman ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Deniz Undav gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak 

Ocak 2022'de Union Saint Gallen'den 7 milyon euro'ya İngiliz ekibine transfer olan Undav, Brighton formasıyla 30 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.


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