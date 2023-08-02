İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav Stuttgart'a transfer oluyor.
27 yaşındaki futbolcu Alman ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Deniz Undav gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak
Ocak 2022'de Union Saint Gallen'den 7 milyon euro'ya İngiliz ekibine transfer olan Undav, Brighton formasıyla 30 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.
27 yaşındaki futbolcu Alman ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Deniz Undav gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak
Ocak 2022'de Union Saint Gallen'den 7 milyon euro'ya İngiliz ekibine transfer olan Undav, Brighton formasıyla 30 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.