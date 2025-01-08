Deniz Türüç: 'Hakem ilk yarı müthiş, ikinci yarı berbattı'

Kendi evinde oynayacakları maçın farklı olacağını belirten Türüç, "Her maçın senaryosu farklı. Bu sefer kendi evimizde oynayacağız. Farklı bir senaryo olacaktır. Dominant bir şekilde kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz. 3 puana ihtiyacımız var." dedi.



TÜRÜÇ'ÜN PERFORMANSI



Bu sezon Başakşehir formasıyla 29 maça çıkan Deniz Türüç, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.







Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.Maçın ardından RAMS Başakşehir kaptanı Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.Hakem ve oyun hakkında konuşan 31 yaşındaki futbolcu,açıklamasında bulundu.